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        Haberler Spor Futbol Fluminense: 2 - Al Hilal: 1 | MAÇ SONUCU (Fluminense yarı finale yükseldi) - Futbol Haberleri

        Fluminense: 2 - Al Hilal: 1 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Fluminense ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:22
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        Fluminense yarı finale yükseldi!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

        ABD'nin Orlando kentinde oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.

        Fluminense'nin gollerini 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti. Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

        Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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