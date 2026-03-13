Canlı
        Haberler Gündem Çevre Foçalı balıkçılardan "dip çamuru" tepkisi | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'nde dip çamuru dökümüne Foçalı balıkçılardan tepki

        İzmir Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun Foça ve Karaburun açıklarında belirlenen koordinatlar yerine kıyıya yakın noktalara boşaltıldığını iddia eden balıkçılar duruma tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        İzmir Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun Foça ve Karaburun açıklarında kıyıya yakın noktalara boşaltıldığını iddia eden balıkçılar duruma tepki gösterdi.

        Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, yaptığı açıklamada, döküm alanlarına riayet edilmediğini belirterek, bu durumun deniz ekosistemini ve bölge turizmini tehdit ettiğini vurguladı.

        Çetin, dip akıntılarıyla kıyıya ulaşacak çamurun denizi girilemez hale getireceği uyarısında bulundu.

        Balıkçı İlyas Bor da 1 Eylül 2025'ten bu yana av sahalarında balık yerine çamur çıktığını, yaklaşık 25 ağının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

        Balıkçı Necati Bozyar ise çamur taşıyan gemilerin konumlarının belirlenmemesi için takip cihazlarını kapattıklarını savundu.

        Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise bölgenin Türkiye'deki 18 özel çevre koruma alanından biri olduğunu hatırlattı.

        Sağlam, zıpkınla avlanmanın bile yasak olduğu bölgede 6 mil açık yerine 2 mil açığa döküm yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

