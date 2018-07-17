Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Kylie Jenner, 166.5 milyon dolarla listede üçüncü sırada yer aldı. Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçerek 8. sıranın sahibi oldu. Ünlü şarkıcı Rihanna ise 37.5 milyon dolarla 84. sırada kendine yer buldu. İşte bu yılın en çok kazanan 100 ismi...
1- Floyd Mayweather 285 milyon dolar
2- George Clooney 239 milyon dolar
3- Kylie Jenner 166.5 milyon dolar
4- Judy Sheindlin 147 milyon dolar
5- Dwayne Johnson 124 milyon dolar
6- U2 118 milyon dolar
7- Coldplay 115.5 milyon dolar
8- Lionel Messi 111 milyon dolar
9- Ed Sheeran 110 milyon dolar
10- Cristiano Ronaldo 108 milyon dolar
11- Bruno Mars 100 milyon dolar
12- Conor McGregor 99 milyon dolar
13- Neymar 90 milyon dolar
13- Howard Stern 90 milyon dolar
15- Ellen DeGeneres 87.5 milyon dolar
16- James Patterson 86 milyon dolar
17- LeBron James 85.5 milyon dolar
18- Rush Limbaugh 84.5 milyon dolar
19- Katy Perry 83 milyon dolar
20- Robert Downey Jr. 81 milyon dolar
21- Taylor Swift 80 milyon dolar
22- Dr. Phil McGraw 77.5 milyon dolar
23- Roger Federer 77.2 milyon dolar
24- Stephen Curry 76.9 milyon dolar
25- Jay-Z 76.5 milyon dolar
26- Ryan Seacrest 74 milyon dolar
27- Guns N' Roses 71 milyon dolar
28- Roger Waters 68 milyon dolar
29- Matt Ryan 67.3 milyon dolar
30- Kim Kardashian West 67 milyon dolar
31- Chris Hemsworth 64.5 milyon dolar
32- Sean Combs 64 milyon dolar
33- David Copperfield 62 milyon dolar
33- Gordon Ramsay 62 milyon dolar
35- Beyoncé Knowles 60 milyon dolar
36- Matthew Stafford 59.5 milyon dolar
37- Kendrick Lamar 58 milyon dolar
38- Jerry Seinfeld 57.5 milyon dolar
39- Kevin Hart 57 milyon dolar
39- The Weeknd 57 milyon dolar
41- The Eagles 56 milyon dolar
42- J.K. Rowling 54 milyon dolar
43- Kevin Durant 53.7 milyon dolar
44- Depeche Mode 53 milyon dolar
45- Luke Bryan 52 milyon dolar
45- Pink 52 milyon dolar
47- Jimmy Buffett 51 milyon dolar
47- Lewis Hamilton 51 milyon dolar
49- Lady Gaga 50 milyon dolar
50- Calvin Harris 48 milyon dolar
51- Paul McCartney 47.5 milyon dolar
51- Russell Westbrook 47.5 milyon dolar
53- Drake 47 milyon dolar
53- Foo Fighters 47 milyon dolar
53- Jennifer Lopez 47 milyon dolar
56- James Harden 46.4 milyon dolar
57- Elton John 46 milyon dolar
57- Metallica 46 milyon dolar
59- Garth Brooks 45.5 milyon dolar
59- Jackie Chan 45.5 milyon dolar
59- The Chainsmokers 45.5 milyon dolar
62- Canelo Alvarez 44.5 milyon dolar
63- Steve Harvey 44 milyon dolar
64- Simon Cowell 43.5 milyon dolar
64- Billy Joel 43.5 milyon dolars
66- Tiger Woods $43.3 milyon dolar
67- Drew Brees 42.9 milyon dolar
68- Sofía Vergara 42.5 milyon dolar
69- Sebastian Vettel 42.3 milyon dolar
70- Derek Carr 42.1 milyon dolar
71- Will Smith 42 milyon dolar
72- Rafael Nadal 41.4 milyon dolar
72- Alex Smith 1.4 milyon dolar
74- Phil Mickelson 41.3 milyon dolar
75- Jordan Spieth 41.2 milyon dolar
76- Scarlett Johansson 40.5 milyon dolar
76- Akshay Kumar 40.5 milyon dolar
78- Adam Sandler 39.5 milyon dolar
79- Damian Lillard 39.2 milyon dolar
80- Anthony Joshua 39 milyon dolar
80- Rolling Stones 39 milyon dolar
82- Salman Khan 37.7 milyon dolar
82- Rory McIlroy 37.7 milyon dolar
84- Kris Jenner 37.5 milyon dolar
84- Rihanna 37.5 milyon dolar
84- Bruce Springsteen 37.5 milyon dolar
87- Kenny Chesney 37 milyon dolar
87- Trumaine Johnson 37 milyon dolar
89- Imagine Dragons 36.5 milyon dolar
90- Jimmy Garoppolo 36.2 milyon dolar
91- Kyrie Irving 36.1 milyon dolar
92- Sean Hannity 536 milyon dolar
93- Giannis Antetokounmpo 35.5 milyon dolar
93- J. Cole - 35.5 milyon dolar
93 Blake Griffin 35.5 milyon dolar
96- Ryan Tannehill 35.2 milyon dolar
97- Von Miller 35.1 milyon dolar
98- Dave Chappelle 35 milyon dolar
98- Dr. Dre 35 milyon dolar
98- Nas - 35 milyon dolar
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