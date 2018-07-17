Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı

Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini duyurdu. Listenin zirvesinde boksör Floyd Mayweather yer alırken, en çok kazanan oyuncu George Clooney oldu. Cristiano Ronaldo en çok kazananlar listesinde Messi'nin gerisinde kaldı. Kylie Jenner ise ablası Kim Kardashian'ı geçti. İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi...