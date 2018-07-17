SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı

17.07.2018 - 16:17 | Güncelleme:

Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini duyurdu. Listenin zirvesinde boksör Floyd Mayweather yer alırken, en çok kazanan oyuncu George Clooney oldu. Cristiano Ronaldo en çok kazananlar listesinde Messi'nin gerisinde kaldı. Kylie Jenner ise ablası Kim Kardashian'ı geçti. İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi...

  • 1 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    1 | 100

    Forbes dergisi, eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Kylie Jenner, 166.5 milyon dolarla listede üçüncü sırada yer aldı. Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçerek 8. sıranın sahibi oldu. Ünlü şarkıcı Rihanna ise 37.5 milyon dolarla 84. sırada kendine yer buldu. İşte bu yılın en çok kazanan 100 ismi...

    1- Floyd Mayweather 285 milyon dolar

  • 2 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    2 | 100

    2- George Clooney 239 milyon dolar

     

  • 3 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    3 | 100

    3- Kylie Jenner 166.5 milyon dolar

     

     

  • 4 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    4 | 100

    4- Judy Sheindlin 147 milyon dolar

     

  • 5 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    5 | 100

    5- Dwayne Johnson 124 milyon dolar

     

  • 6 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    6 | 100

    6- U2 118 milyon dolar

     

  • 7 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    7 | 100

    7- Coldplay 115.5 milyon dolar

     

  • 8 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    8 | 100

    8- Lionel Messi 111 milyon dolar

     

  • 9 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    9 | 100

    9- Ed Sheeran 110 milyon dolar

     

  • 10 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    10 | 100

    10- Cristiano Ronaldo 108 milyon dolar

     

  • 11 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    11 | 100

    11- Bruno Mars 100 milyon dolar

     

  • 12 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    12 | 100

    12- Conor McGregor 99 milyon dolar

     

  • 13 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    13 | 100

    13- Neymar 90 milyon dolar

     

  • 14 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    14 | 100

    13- Howard Stern 90 milyon dolar

     

  • 15 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    15 | 100

    15- Ellen DeGeneres 87.5 milyon dolar

     

  • 16 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    16 | 100

    16- James Patterson 86 milyon dolar

     

  • 17 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    17 | 100

    17- LeBron James 85.5 milyon dolar

     

  • 18 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    18 | 100

    18- Rush Limbaugh 84.5 milyon dolar

     

  • 19 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    19 | 100

    19- Katy Perry 83 milyon dolar

     

  • 20 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    20 | 100

    20- Robert Downey Jr. 81 milyon dolar

     

  • 21 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    21 | 100

    21- Taylor Swift 80 milyon dolar

     

  • 22 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    22 | 100

    22- Dr. Phil McGraw 77.5 milyon dolar

     

  • 23 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    23 | 100

    23- Roger Federer 77.2 milyon dolar

     

  • 24 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    24 | 100

    24- Stephen Curry 76.9 milyon dolar

     

  • 25 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    25 | 100

    25- Jay-Z 76.5 milyon dolar

     

  • 26 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    26 | 100

    26- Ryan Seacrest 74 milyon dolar

     

  • 27 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    27 | 100

    27- Guns N' Roses 71 milyon dolar

     

  • 28 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    28 | 100

    28- Roger Waters 68 milyon dolar

     

  • 29 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    29 | 100

    29- Matt Ryan 67.3 milyon dolar

  • 30 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    30 | 100

    30- Kim Kardashian West 67 milyon dolar

     

  • 31 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    31 | 100

    31- Chris Hemsworth 64.5 milyon dolar

     

  • 32 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    32 | 100

    32- Sean Combs 64 milyon dolar

     

  • 33 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    33 | 100

    33- David Copperfield 62 milyon dolar

     

  • 34 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    34 | 100

    33- Gordon Ramsay 62 milyon dolar

     

  • 35 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    35 | 100

    35- Beyoncé Knowles 60 milyon dolar

     

  • 36 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    36 | 100

    36- Matthew Stafford 59.5 milyon dolar

     

  • 37 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    37 | 100

    37- Kendrick Lamar 58 milyon dolar

     

  • 38 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    38 | 100

    38- Jerry Seinfeld 57.5 milyon dolar

     

  • 39 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    39 | 100

    39- Kevin Hart 57 milyon dolar

     

  • 40 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    40 | 100

    39- The Weeknd 57 milyon dolar

     

  • 41 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    41 | 100

    41- The Eagles 56 milyon dolar

     

  • 42 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    42 | 100

    42- J.K. Rowling 54 milyon dolar

  • 43 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    43 | 100

    43- Kevin Durant 53.7 milyon dolar

     

  • 44 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    44 | 100

    44- Depeche Mode 53 milyon dolar

     

  • 45 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    45 | 100

    45- Luke Bryan 52 milyon dolar

     

  • 46 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    46 | 100

    45- Pink 52 milyon dolar

     

  • 47 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    47 | 100

    47- Jimmy Buffett 51 milyon dolar

     

  • 48 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    48 | 100

    47- Lewis Hamilton 51 milyon dolar

     

  • 49 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    49 | 100

    49- Lady Gaga 50 milyon dolar

     

  • 50 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    50 | 100

    50- Calvin Harris 48 milyon dolar

     

  • 51 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    51 | 100

    51- Paul McCartney 47.5 milyon dolar

     

  • 52 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    52 | 100

    51- Russell Westbrook 47.5 milyon dolar

     

  • 53 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    53 | 100

    53- Drake 47 milyon dolar

     

  • 54 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    54 | 100

    53- Foo Fighters 47 milyon dolar

     

  • 55 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    55 | 100

    53- Jennifer Lopez 47 milyon dolar

     

  • 56 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    56 | 100

    56- James Harden 46.4 milyon dolar

     

  • 57 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    57 | 100

    57- Elton John 46 milyon dolar

     

  • 58 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    58 | 100

    57- Metallica 46 milyon dolar

     

  • 59 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    59 | 100

    59- Garth Brooks 45.5 milyon dolar

     

  • 60 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    60 | 100

    59- Jackie Chan 45.5 milyon dolar

     

  • 61 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    61 | 100

    59- The Chainsmokers 45.5 milyon dolar

     

  • 62 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    62 | 100

    62- Canelo Alvarez 44.5 milyon dolar

     

     

  • 63 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    63 | 100

    63- Steve Harvey 44 milyon dolar

  • 64 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    64 | 100

    64- Simon Cowell 43.5 milyon dolar

     

  • 65 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    65 | 100

    64- Billy Joel 43.5 milyon dolars

     

  • 66 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    66 | 100

    66- Tiger Woods $43.3 milyon dolar

     

  • 67 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    67 | 100

    67- Drew Brees 42.9 milyon dolar

     

  • 68 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    68 | 100

    68- Sofía Vergara 42.5 milyon dolar

     

  • 69 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    69 | 100

    69- Sebastian Vettel 42.3 milyon dolar

     

  • 70 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    70 | 100

    70- Derek Carr 42.1 milyon dolar

     

  • 71 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    71 | 100

    71- Will Smith 42 milyon dolar

     

  • 72 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    72 | 100

    72- Rafael Nadal 41.4 milyon dolar

     

  • 73 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    73 | 100

    72- Alex Smith 1.4 milyon dolar

     

  • 74 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    74 | 100

    74- Phil Mickelson 41.3 milyon dolar

     

  • 75 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    75 | 100

    75- Jordan Spieth 41.2 milyon dolar

     

  • 76 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    76 | 100

    76- Scarlett Johansson 40.5 milyon dolar

     

  • 77 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    77 | 100

    76- Akshay Kumar 40.5 milyon dolar

     

  • 78 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    78 | 100

    78- Adam Sandler 39.5 milyon dolar

     

  • 79 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    79 | 100

    79- Damian Lillard 39.2 milyon dolar

     

  • 80 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    80 | 100

    80- Anthony Joshua 39 milyon dolar

     

  • 81 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    81 | 100

    80- Rolling Stones 39 milyon dolar

     

  • 82 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    82 | 100

    82- Salman Khan 37.7 milyon dolar

     

  • 83 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    83 | 100

    82- Rory McIlroy 37.7 milyon dolar

     

  • 84 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    84 | 100

    84- Kris Jenner 37.5 milyon dolar

     

  • 85 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    85 | 100

    84- Rihanna 37.5 milyon dolar

     

  • 86 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    86 | 100

    84- Bruce Springsteen 37.5 milyon dolar

     

  • 87 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    87 | 100

    87- Kenny Chesney 37 milyon dolar

     

  • 88 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    88 | 100

    87- Trumaine Johnson 37 milyon dolar

     

  • 89 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    89 | 100

    89- Imagine Dragons 36.5 milyon dolar

  • 90 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    90 | 100

    90- Jimmy Garoppolo 36.2 milyon dolar

     

  • 91 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    91 | 100

    91- Kyrie Irving 36.1 milyon dolar

     

  • 92 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    92 | 100

    92- Sean Hannity 536 milyon dolar

     

  • 93 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    93 | 100

    93- Giannis Antetokounmpo 35.5 milyon dolar

     

  • 94 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    94 | 100

    93- J. Cole - 35.5 milyon dolar

     

  • 95 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    95 | 100

    93 Blake Griffin 35.5 milyon dolar

     

  • 96 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    96 | 100

    96- Ryan Tannehill 35.2 milyon dolar

     

  • 97 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    97 | 100

    97- Von Miller 35.1 milyon dolar

     

  • 98 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    98 | 100

    98- Dave Chappelle 35 milyon dolar

     

  • 99 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    99 | 100

    98- Dr. Dre 35 milyon dolar 

  • 100 Forbes eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismini açıkladı
    100 | 100

     98- Nas - 35 milyon dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 20 dakika önce
    bratt nerde
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X