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Ford, Türkiye batarya yatırımında LG ile ortaklık yapacak

Bloomberg'in haberine göre Ford Motor Türkiye'deki batarya yatırımını LG ile birlikte yapacak. Ford söz konusu yatırım için daha önce Koç ve Güney Koreli SK On ile bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalamıştı. Güney Kore medyasında SK On'un yatırımdan çekildiği haberleri yer almıştı. Koç Holding niyet mektubunun yürürlükte olduğunu, ancak alternatiflerin de değerlendirildiğini bildirdi. ABD merkezli Ford Motor, SK Innovation’un batarya birimi SK On ile diğer projelerde çalışmaya devam edecek

Ford, Türkiye batarya yatırımında LG ile ortaklık yapacak
HABERTURK.COM

Ford Motor Company'nin, elektrikli otomobillere geçiş sürecini hızlandırma ve batarya tedarikçilerini çeşitlendirme planları doğrultusunda Türkiye'de yeni bir batarya fabrikası kurmak için LG Energy Solution Ltd. ile ortaklık kuracağı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Ford Motor Türkiye'deki batarya yatırımını LG ile birlikte yapacak. Ford ve LG Energy Solution'ın önümüzdeki haftalarda, muhtemelen Ocak sonu veya Şubat başı niyet mektubu imzalayacağı kaydedildi. Ford, Motor, SK Innovation'ın batarya ünitesi SK On ile ABD'de iki fabrika inşa etmek ve Macaristan'daki bir fabrikada kapasiteyi artırmak da dahil olmak üzere diğer projelerde, 2026'nın sonuna kadar yılda 2 milyon elektrikli araç üretme çabasının bir parçası olarak çalışmaya devam edecek. Türkiye'deki tesisin, Ford, SK On ve Koç Holding arasında geçen yıl Mart ayında yapılan ilk anlaşmaya göre, yıllık 30 ila 45 gigawatt saat kapasiteyle 2025 yılına kadar açılması planlanıyor.

Daha önce Ford söz konusu yatırım için Koç ve Güney Koreli SK On Co., Ltd. ("SKO") ile bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalamıştı.

Güney Kore basınında SKO'nun Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddiaları yer almıştı. Bir Ford sözcüsü yatırımın devam ettiğini belirtti.

SKO Türkiye'de ortaklık fikrini değerlendirdiklerini ancak henüz değerlendirmenin tamamlanmadığını bildirdi.

KOÇ: MEKTUP YÜRÜRLÜKTE, BATARYA YATIRIMINDA ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gün içerisinde (KAP) yaptığı açıklamada Ford ile birlikte Güney Koreli şirket SKO ile imzaladıkları bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu belirtirken, batarya yatırımında alternatiflerin değerlendirildiğini kaydetmişti.

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