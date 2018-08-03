Forfar Athletic - Airdrie Utd. maçı öncesi rakamlar

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Forfar Athletic, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Airdrie Utd. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Forfar Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Airdrie Utd. son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 330. İddaa'da Forfar Athletic kazanır 2.30, berabere biter 3.10, Airdrie Utd. kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.
Forfar Athletic önceki hafta Airdrie Utd. mücadelesinde 1-2 kazandı.
Airdrie Utd., Forfar Athletic karşılaşmaında 1-2 yenildi.
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