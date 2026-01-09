Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Formül Plastik (FRMPL) halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü?

        Formül Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün sürecek talep toplama sürecinin ardından 40 milyon lot dağıttı. Önümüzdeki günlerde 'FRMPL' kodu ile borsaya açılacak firmanın halka arz sonuçları bekleniyor. Peki, Formül Plastik halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 09.01.2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Formül Plastik ve Metal Sanayi talep toplama sürecini tamamladı ve 40 milyon lot hissedarlarını buldu. Halka arz kapsamında şirketin yüzde 25'ini borsaya açan firma 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yaptı ancak halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        - 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).

        3

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        4

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 75 yatırımlar

        Yüzde 25 işletme sermayesi

        5

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: FRMPL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor