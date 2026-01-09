Formül Plastik ve Metal Sanayi talep toplama sürecini tamamladı ve 40 milyon lot hissedarlarını buldu. Halka arz kapsamında şirketin yüzde 25'ini borsaya açan firma 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı?