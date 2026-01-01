Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 40 milyon lot dağıtımı yapacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım yapmak için kullanacak. İşte, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları