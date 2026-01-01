Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor! Formül Plastik ve Metal Sanayi kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz oluyor

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Yüzde 25 halka açıklık oranına sahip firma 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Kazanılacak fonun en büyük kısmı yatırım amaçlı kullanılacak. İşte Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları

        Giriş: 01.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:20
        1

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 40 milyon lot dağıtımı yapacak firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım yapmak için kullanacak. İşte, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        3

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı henüz açıklanmadı.

        4

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 70 yatırımlar

        Yüzde 30 işletme sermayesi

        5

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli olmadı.

        6

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
