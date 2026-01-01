Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz oluyor
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Yüzde 25 halka açıklık oranına sahip firma 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Kazanılacak fonun en büyük kısmı yatırım amaçlı kullanılacak. İşte Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI
Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 70 yatırımlar
Yüzde 30 işletme sermayesi
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz belli olmadı.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL
T1-T2 kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 25