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Formula 1 2021 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Formula 1 takvimi

Formula 1 2021 hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor. Bugün yayınlanacak Formula 1 Bahreyn Grand Prix yarışını kaçırmak istemeyen Formula 1 tutkunları 'Formula 1 2021 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2021 Formula 1 takvimi...

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FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarış S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

FORMULA 1 2021 TAKVİMİ

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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