Formula 1 hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor. Formula 1 yarışları tutkunları dünya şampiyonası takvimini araştırıyor. Peki, Formula 1 2021 hangi kanalda? İşte, Formula 1 2021 takvimi...
FORMULA 1 2021 HANGİ KANALDA?
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarış S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
FORMULA 1 2021 TAKVİMİ
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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