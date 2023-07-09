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Formula 1'de heyecanla beklenen 2023 sezonu 10. hafta yarışı için beklenen gün geldi çattı. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ve pole pozisyonunu lider Verstappen'in kazandığı Britanya GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...