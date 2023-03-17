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Formula 1'de bir sonraki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. İşte zaman ve yarış öncesi detaylar;

Formula 1'de bir sonraki durak Suudi Arabistan
AA

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 18

3. Fernando Alonso (İspanya): 15

4. Carlos Sainz (İspanya): 12

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10

Takımlar

1. Red Bull: 43

2. Aston Martin: 23

3. Mercedes: 16

4. Ferrari: : 12

5. Alfa Romeo: 4

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