Fortis Sinanlı Yeni Kadıköy'den kampanya

Fortis Sinanlı Yeni Kadıköy’ün açıklamış olduğu satış kampanyası kapsamında, haziran ayı boyunca geçerli olacak konut ve home ofislerde 70.000 TL peşinat ve 5.000 TL’den başlayan taksitlerle satış yapılacağı belirtildi.



Fortis Sinanlı Genel Müdürü Tuğba Adıbelli Yetişen; proje inşaat tamamlanma oranlarının yüzde 85’e ulaştığını bildirdi. Yetişen, "Satışlarda yüzde 1 ve ticari satışlarında ise yüzde 8 KDV avantajı yatırımcı müşterilerimize yüzde 10’a varan ek bir indirim sağlanıyor. Ofislerimiz ile ilgili dünya devi markalarla görüşmelerimiz yoğun olarak devam ediyor" dedi.



Karma proje toplam bin 49 konut, 75 mağazadan oluşuyor. Firma, konut ve ticari satışlarında peşin ve banka kredili satışlarda yüzde 20 indirim avantajı sağlayacağını belirtti.

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