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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Fotoğrafçı Ali Öz arşivi Salt Araştırma’da

        Fotoğrafçı Ali Öz arşivi Salt Araştırma’da

        Fotoğrafçı ve foto muhabiri Ali Öz'ün 5.000'e yakın fotoğrafı içeren arşivi Salt Araştırma'da çevrimiçi erişime açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:18
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        Fotoğrafçı Ali Öz arşivi Salt Araştırma'da
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        Salt, fotoğrafçı ve foto muhabiri Ali Öz’ün arşivini çevrimiçi erişime açtı. Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyon, 1978’den 2000’lerin başlarına Türkiye’nin toplumsal ve mekânsal dönüşümünü belgeleyen 5.000’e yakın fotoğraftan oluşuyor.

        Ağırlıklı olarak insana odaklı siyah-beyaz fotoğraflar, Karadeniz’deki yaylalarda çalışan kadınlardan Toroslar’da hayvancılık yapan yörüklere, Zonguldak’taki maden işçilerinden İzmir’deki balıkçılara, Adana’da pamuk tarlasında çalışanlardan İstanbul’da boyacılık yapan çocuk işçilerine kadar geniş bir yelpazede işçi sınıfının yaşam mücadelelerini detaylı bir şekilde gösteriyor.

        1980’lerde İstanbul’daki gecekondu yıkımları ve Tarlabaşı Bulvarı çalışmaları nedeniyle değişen Beyoğlu’ndan fotoğraflar da arşivde öne çıkan malzemeler arasında yer alıyor. Geniş bir coğrafyada hem birey hikâyeleri hem de toplumsal bellekte yer edinmiş değişimlerin kaydını tutan bu fotoğraflar, Türkiye’nin sosyo-kültürel ve kentsel dokusunu anlamak için önemli bir görsel kaynak niteliği taşıyor. İncelemek için: archives.saltresearch.org.

        Ali Öz Hakkında

        1954 doğumlu Ali Öz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Fotoğraf çekmeye 1978 yılında, kısıtlı bütçesiyle edindiği makinesiyle başladı. Gençlik yıllarında sosyal politika alanında çalışmalar yaptı ve basın fotoğrafçılığına yöneldi. “Politik belgesel” olarak nitelenebilecek bir yaklaşımı benimseyerek Türkiye’de ve dünyada insanı ilgilendiren her konuda, toplumsal eylemlerde ve yürüyüşlerde kamerasıyla birlikte yer almayı hedefledi. Kariyeri boyunca Nokta, Güneş, Milliyet, Cumhuriyet, Aktüel, Tempo, NTV MAG, Birgün gibi yayınlarda çalışan Öz, hâlen serbest foto muhabirliği yapmaktadır.

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