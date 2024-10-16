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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Fotoğrafçının Tanıklığı' için son gün 20 Ekim

        'Fotoğrafçının Tanıklığı' için son gün 20 Ekim

        Türkiye'de fotoğraf alanının yaşayan en önemli figürlerinden Ozan Sağdıç'ın İstanbul Modern'deki "Fotoğrafçının Tanıklığı" sergisini görmek için son gün 20 Ekim.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:04
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        'Fotoğrafçının Tanıklığı' için son gün 20 Ekim
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        Sanatçının,1950’lerden itibaren çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” adlı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanıyor.

        70 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’nin görsel arşivinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Ozan Sağdıç, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hemen hemen tüm ülkede gerçekleştirdiği çalışmalarıyla değişimin ve durağanlığın yan yanalığını fotoğraflarıyla kayıt altına alıyor. Çalışmalarındaki konuların çeşitliliği ve insani deneyimler karşısındaki ironik gözlem gücü, Sağdıç’ı 1950’lerden itibaren değişen, dönüşen dünya ile etkileşim halinde şekillenen Türkiye’nin tanığı yapıyor.

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        İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer ile fotoğraf sanatçısı ve yazar Merih Akoğul’un küratörlüğünü üstlendiği sergide Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç ise danışman olarak yer alıyor. “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”nda, ülkeye yön veren politikacıların, sanat ve edebiyatın etkin isimlerinin portrelerinin yanı sıra değişimin yaşandığı her alan ve dönemde, çalışanları, eğlenenleri, seyahat edenleri, çocukları kısacası sıradan insanlarla dolu sokak hayatını yansıtan siyah beyaz ve renkli fotoğraflar sergileniyor.

        Sanatçının karanlık odasından çıkan baskılar

        Sergide Ozan Sağdıç’ın karanlık odasından çıkan baskılar da dahil olmak üzere 127 fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafların üretildiği teknik ve dönem, sergide yer alan vintage baskılar ve Hayat dergisinden örneklerle de aktarılırken, ülkenin 1950’lerden itibaren görsel bir panoraması izleyiciyle buluşuyor. Fotoğrafa başladığı yıllarda dünyada ve Türkiye’de “altın çağını” yaşamaya başlayan foto muhabirliğin ülkedeki en önemli temsilcilerinden biri olan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi, aynı zamanda sanatçının çalışmalarının çok yönlülüğüne de işaret ediyor.

        Ozan Sağdıç’ın İstanbul Modern’deki “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisini görmek için son gün 20 Ekim.

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        #İstanbul Modern
        #Ozan Sağdıç
        #Fotoğrafçının Tanıklığı
        #sergi
        #fotoğraf
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