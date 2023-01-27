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EŞİT KOLLU TERAZİ NEYİ ÖLÇER?

Fotometre Neyi Ölçer?

Gökbilim ile ilgili bilgi sahibi olanların yakından tanıdığı fotometre dijital fotoğrafçılıkta da yoğun olarak kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Işığın şiddetini ölçmeye yarayan bu alet, sade bir çalışma prensibine sahiptir. Yağ lekeli ve küresel olmak üzere iki çeşidi bulunan cihaz, ışık kaynağının ışık şiddeti ve şiddeti daha önceden bilinen standart aracılığı ile tespit eder. Kama biçimindeki parçadan meydana gelen bir başı bulunur. Işık ölçerlerin en önemli parçası ışık alıcısıdır. Fotokatlandırıcı tüp, gelen ışığın şiddeti ile doğrudan bir elektrik akımı oluşturur. Bu akım da bir kayıt cihazı ile ölçülür.

Fotometre Cihazı Nedir?

"Fotometre cihazı nedir?" sorusunun cevabı, pek çok kişinin merak ettiği ve üzerinde araştırma yaptığı bir konudur. Fotometreler genellikle ışık ile ilgili ölçüm yapılmak istendiğinde ihtiyaç duyulan bir cihazdır. Yunanca photo (ışık) ve metry (ölçüm) kelimelerinin birleşmesi ile oluşur. En basit haliyle ışığın mercekte toplanmasına ve optik bant geçiren filtrelerin içinden geçerek ışık enerjisinin yakalanmasına, akabinde kaydetmesine olanak sağlar. En çok kullanıldığı alanlar ise fotoğrafçılık ve gökbilimidir.

Fotometre Ne İşe Yarar?

Fotometreler, dijital fotoğrafçılıkta ön plana çıkan bir cihazdır. Ancak bu alanda nasıl kullanıldığı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler ise fotometrenin ne işe yaradığı konusunda araştırma yapmaktadır. Dijital fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan fotometreler, doğru pozlama miktarını belirlemek için kullanılır. Işık şiddeti her yerde aynı değerlerde değildir. Kısacası ışık, bulunduğu her ortama göre değişiklik gösterir. Bu nedenle herhangi bir çekim esnasında bazı olumsuz durumlar yaşanabilir. Doğru bir fotoğraf çekimi için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doğru pozlamadır. Tam da bu noktada fotometreler devreye girer ve fotoğraf çekiminin kusursuz bir şekilde tamamlanmasına zemin hazırlar. Fotometrelere daha geniş açıdan bakarsak sadece fotoğrafçılık alanında değil, yıldızların ve gök cisimlerinin ışığını ölçmek için kullanıldığını da söyleyebiliriz.