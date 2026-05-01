        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Four Italian Tenors' Ankara'da

        'Four Italian Tenors' Ankara'da

        İtalyan opera geleneğinin çağdaş temsilcileri arasında öne çıkan Four Italian Tenors, 14 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek özel konserde, klasik müzik tutkunlarıyla buluşacak

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:26
        Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese ve Ugo Tarquini’den oluşan Four Italian Tenors topluluğu Ankara'ya geliyor. Güçlü vokal performansları, yüksek sahne enerjileri ve geniş repertuvarlarıyla uluslararası sahnelerde büyük bir etki yaratana topluluk 14 Mayıs'ta CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Opera aryalarından napoliten şarkılara uzanan repertuvarlarıyla Four Italian Tenors, klasik müziği daha erişilebilir ve duygusal bir deneyime dönüştürüyor.

        Sanatçılar, kariyerleri boyunca Arena di Verona’dan Bolshoi Theatre’a, Seoul Arts Center’dan Cairo Opera House’a kadar dünyanın en prestijli sahnelerinde performans sergiledi. Puccini Festival ve Biennale di Venezia gibi önemli organizasyonlarda yer alan topluluk üyeleri; As.Li.Co., Una Voce per l’Arena ve Moz’Art Project gibi yarışmalarda kazandıkları ödüllerle uluslararası başarılarını pekiştirdi. Aynı zamanda Luciano Pavarotti Foundation ile olan bağları, sanat kariyerlerinin önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

        Avrupa ve Amerika’daki turnelerinde kapalı gişe konserlere imza atan Four Italian Tenors, yalnızca bir konser değil, aynı zamanda İtalyan müzik kültürünün sahneye taşınan güçlü bir anlatısını sunuyor. Ankara’da gerçekleşecek bu özel gece, klasik müziğin zamansız gücünü ve İtalyan opera geleneğinin tutkusunu başkentte yeniden hissettirecek.

