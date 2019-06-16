Fox TV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Fox TV ekranlarında da ortak yayınlanacak Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu programı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Fox TV yayın akışı ve frekans bilgileri...
FOX TV YAYIN AKIŞI (16 HAZİRAN PAZAR 2019)
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Her Yerde Sen
13.45 The Taste Türkiye
15.15 Yaparsın Aşkım
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Tarihi Buluşma
00.30 TOLG SHOW
FOX TV FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: FOX TV HD
Uydu: Türksat
Frekans: 12328
Sembol Oranı: 6666
Polarizasyon: H - Yatay TR
FEC: 2/3
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