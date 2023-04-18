Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor

Foxconn Kurucusu Terry Gou 2024 seçimlerinde Tayvan Devlet Başkanı olmak üzere adaylığını açıkladı

Foxconn Kurucusu Gou Tayvan Devlet Başkanı olmak istiyor
HABERTURK.COM

Apple'ın en büyük tedarikçisi olan Foxconn'un Kurucusu Terry Gou Tayvan'da ana muhalefet partisi Kuomintang'ın 2024 Devlet Başkanı adayı olmak istediğini açıkladı.

Kuomintang geleneksel olarak Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekliyor. Ancak 72 yaşındaki ünlü milyarder Gou Taipei'de düzenlediği basın toplantısında seçimlerden önce Çin'i ziyaret etmeyi planlamadığını bildirdi.

Terry Gou 2019'da da aday adaylığını açıklamış ancak Kuomintang'ın adayı olmayı başaramamıştı.

Bu arada iktidardaki Demokratik İlerisi Parti mevcut başkan yardımcısı William Lai'yi Ocak 2024'teki seçimler için başkan adayı olarak gösterdi.

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 7.1 milyar dolarlık serveti bulunan Terry Gou 2019 yılında Foxconn CEO'luğunda ayrılarak siyasete odaklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor
İŞ-YAŞAM Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını ...
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat! SİBERAY'dan 'araç kiralama' uyarısı - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Bayramda araç kiralayacaklar dikkat!
Golf Dondurma Kahramanmaraş fabrikası yeniden üretime başladı
İŞ-YAŞAM Kahramanmaraş'ta yeniden üretime başladı
Son dakika haberi İstanbul Finans Merkezi açıldı
İŞ-YAŞAM İstanbul Finans Merkezi açıldı
Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü
İŞ-YAŞAM Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü
Ücretli çalışan sayısı şubatta arttı
İŞ-YAŞAM Ücretli çalışan sayısı şubatta arttı
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
İŞ-YAŞAM Net UYP Şubat'ta eksi 267.1 milyar dolar oldu
Emtia piyasası hızlı yükselişli haftayı geride bıraktı
İŞ-YAŞAM Emtia piyasasında hızlı yükseliş
Dolar/TL, 19,38 seviyesinden işlem görüyor
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,38 seviyesinde
Borsa 2007'den bu yana seçim rallisini unuttu
İŞ-YAŞAM Seçim rallisi tarihte kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.