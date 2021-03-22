Fragman yayınlandı! Sen hiç ateş böceği gördün mü filmi konusu ne? Sen hiç ateş böceği gördün mü oyuncuları ki

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filminden ilk fragman yayınlandı. Oyun olarak sahnelendiği dönemde bir çok ödül alan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü araştırılıyor. Netflix'te yayınlancak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ KONUSU NE?

1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen[18] üstün zekalı bir kadındır. Film 50 yıllık bir dönemde, arka planda Türkiye'nin panoroması eşliğinde Gülseren'in hayatından kesitler sunmaktadır.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ OYUNCULARI KİM?

Ecem Erkek

Atakan Çelik

Yılmaz Erdoğan

Engin Alkan

Devrim Yakut

Merve Dizdar

Ushan Çakır

Bülent Çolak

Bora Akkaş