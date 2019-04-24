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Cheesecake yapımı zor olarak bilinir. Ama günümüzde malzemelerin birçoğunun hazır olarak bulunması kıvam sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Diyet yapanların porsiyonlarını düşürerek yemesini önerdiğimiz frambuazlı cheesecake evde nasıl yapılır?
FRAMBUAZLI CHEESECAKE KALORİSİ
Frambuazlı Cheesecake'in kalori değerleri ise şöyledir; 100 gramı 294 kcal, 1 porsiyonu ise 441 kcal'dır. Ayrıca Frambuazlı cheesecake'in kalorisinin büyük kısmı yani yaklaşık yüzde 63'ünü yağdan alır.
FRAMBUAZLI, ÇİLEKLİ, VİŞNELİ CHEESECAKE TARİFİ
Malzemeler
400 gram labne peyniri
3 yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı un
1 paket krema
1 paket vanilya
Alt taban için;
2 paket tahıllı bisküvi
100 gram eritilmiş tereyağı
1 su bardağı çekilmiş fındık
Üzeri için;
200 gram Frambuaz, (Ya da vişne, çilek...)
5 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı su
1 paket vanilya
Nasıl yapılır?
Cheesecake yaparken alt tabandan başlamalısınız. Bu nedenle öncelikle bisküvi ve fındığı un ufak olana kadar rondoda çekin. Tereyağını eritin çekilmiş bisküvi ve fındıkla karıştırın ve kenarları folyo ile sarılmış kelepçeli kaba dökün. Kapta düz bir zemin elde edin. Hazır olunca beklemeye alın.
Frambuaza şekeri ve suyu ilave edip dolapta bir saat bekletiyoruz. Ardından ocağa alıp bir çay bardağı soğuk suyla mısır nişastasını eritip içine ilave edip kaynatmaya başlıyoruz. Kaynadıkça yoğunlaşmaya başlayacak, kaynama noktasına geldiğinde altını kısın ve 1-2 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alın ve vanilyasını ilave edin. Kabuk tutmaması için soğuyana kadar ara ara karıştırın.
İkinci katman için labne peyniri ve kremayı birlikte çırpıyoruz ve şekeri ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtaları da tek tek ilave edin. En son unu ve vanilyasını ilave edin.
Sıra malzemeleri bir araya getirmeye geldi. Dolaptan çıkardığınız alt tabana labne peynirli peynir karışımını boşaltın ve düz bir zemin elde edin. Kelepçeli kabı içinde su dolu bir borcama oturdup fırına verin. Önceden ısıtılmamış 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dk pişirin. Eğer üstü pişmemişse biraz daha pişirebilirsiniz. İçini piştiğini anlamak için de kalıbı hafifçe sallayabilirsiniz. Tamamen pişip ılımaya başlayan Cheesecake'inizin üzerine dinlendirilmiş frambuaz sosunu ekleyin. Sabaha kadar ya da en az 2 saat dolapta bekletin. Üzerini frambuaz taneleri ile süsleyebilirsiniz. Sadece kenar şeridi çekmek bile enfes bir görüntü almasını sağlayacaktır. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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