Frankfurt: 0 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Eintracht Frankfurt ile Tottenham kozlarını paylaştı. 1-1 biten ilk maçın rövanşını İngiliz temsilcisi 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Tottenham, Frankfurt'a konuk oldu. Deutsche Bank'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Dominic Solanke penaltı noktasından kaydetti.
Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleye 58. dakikada dahil oldu. Michy Batshuayi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuç ile birlikte Tottenham toplamda 2-1'lik skor ile adını Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.