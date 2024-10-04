Frankfurt- Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, Frankfurt'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyeti bulunan Bayern Münih, son oynadığı Bayer Leverkusen maçında 1-1 sahadan ayrıldı ve 13 puanla lider konumda yer aldı. Öte yandan ligdeki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Frankfurt, tek yenilgisini ilk haftada Borussia Dortmund karşısında aldı. Bundesliga'da 12 puanı bulunan Frankfurt, Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunuyor. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Frankfurt- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bavyera ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Öte yandan Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 mağlüp etti. Avrupa maçlarının bitimiyle her iki takımda gözlerini Bundesliga'da oynayacağı maça çevirdi. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
FRANKFURT- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt- Bayern Münih maçı 6 Ekim Pazar günü 18.30'da oynanacak.
FRANKFURT- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beİN Sports 4 ve TİVİBU SPOR 2 üzerinden naklen yayınlanacak.