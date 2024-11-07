Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Fransa: ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde dürüst şekilde çalışmayı sürdüreceğiz | Dış Haberler

        Fransa: ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde dürüst şekilde çalışmayı sürdüreceğiz

        Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, Fransa'nın "ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde dürüst şekilde çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa: ABD makamlarıyla dürüst şekilde çalışmayı sürdüreceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        AA muhabirinin "(Donald) Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Ukraynalılara yönelik ABD yardımının azalmasından endişe ediyor musunuz? (Trump'ın) Yeniden seçilmesi, Fransa-ABD ilişkilerini nasıl etkiler?" sorularına Lemoine, Donald Trump'ı ABD başkanlığına seçen Amerikan halkının tercihini not ettiklerini belirtti.

        Lemoine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı arayıp tebrik ettiğini belirterek, "Yıllardır her konuda yaptığımız gibi ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde fikir alışverişinde bulunarak açık ve dürüst şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        REKLAM

        ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımının geleceği hakkında ise Lemoine, "Bahsettiğiniz güvenlik konularıyla ilgili tutumumuz belli, bunu muhafaza ve etkili çok taraflı eylemleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Avrupalıların çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'yı desteklemek hem Avrupalıların hem de dünyadaki istikrarının yararına." diye konuştu.

        Lemoine, Avrupa'nın çıkarlarının ve değerlerinin tehlikede olduğu her yerde "birlik içinde Avrupa'nın sesini" taşıma sorumluluğunu üstleneceklerini söyledi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun İsrail ve Filistin'e bugün ziyaret gerçekleştirdiğini de aktaran Lemoine, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda ilerleme kaydedilmesini hedeflediklerini aktardı.

        Lemoine, Lübnan'da ateşkes sağlanması ve Lübnan ile İsrailli sivillerin evlerine dönebilmesi gerektiğini belirtti.

        İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Lemoine, gelecek günlerde Lübnan'a 40 tonluk insani yardımın gönderileceğini açıkladı.

        Lemoine, Fransa'nın başta Orta Doğu'da olmak üzere tüm savaş alanlarında mesleklerini icra eden gazetecilere yönelik tehditlere karşı olduğunu dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        21 yaş altı en değerliler listesi açıklandı!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?