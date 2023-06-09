Annecy Savcılığından yapılan açıklamada, Annecy'deki saldırının şüphelisinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıda yaralanan 3 çocuğu Grenoble kentindeki hastanede ziyaret etti. Olayda yaralanan 4. çocuk komşu ülke İsviçre'nin Cenevre hastanesinde tedavi görüyor.

Ardından Annecy Hastanesi'ne geçen Macron, saldırıda yaralanan bir kişiyi ziyaret etti. Dünkü saldırıda bıçak darbeleri alarak yaralan bu kişi, polislerin saldırganı yakalamaya çalıştığı esnada bir polis kurşununun da hedefi olmuştu.

Macron, Annecy Valiliği'nde şüpheliye müdahale eden güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, bıçaklı saldırıya uğrayan yaralı çocukların durumu hakkında "olumlu gelişmeler" olduğuna değindi.

Annecy kentine 2 saat uzaklıktaki Lyon kentinde bir parkın girişine "Göçmenlerin varlığı ve Annecy'de Suriyeli bir göçmenin bıçaklı saldırısı nedeniyle bu park yeni bir emre kadar kapatıldı." yazılı afiş asıldı. Valilik söz konusu afişle ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.