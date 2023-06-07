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Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı ülke çapında kitlesel grev ve gösterilerin 14'üncüsü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda 28 kişi gözaltına alındı

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteride 28 kişi gözaltına alındı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Ülkede emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı kapsayan emeklilik reformuna karşı eğitim ve ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris, Marsilya, Lille ve Rennes gibi kentlerde 14. kez kitlesel gösteri düzenlendi.

     

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Paris'te Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler İtalya Meydanı'na yürüdü. Başkentteki gösteride, bazı göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Genel İş Sendikası (CGT), ülke genelinde 250'den fazla noktada düzenlenen gösterilere toplam 900 bin kişinin katıldığını açıkladı.

     

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, ülkedeki gösterilere katılım 281 bin oldu ve Paris'teki gösteride 28 kişi gözaltına alındı. Başkentteki gösteride 1 polis yaralandı.

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    EMEKLİLİK REFORMU

    Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

     

    Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı. Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

     

     
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

    Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.
  • Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protesto: Binlerce kişi katıldı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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