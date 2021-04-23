Fransa'da Macron'a askerlerden e-muhtıra! 0:00 / 0:00

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Aşırı sağcı Valeurs Actuelles adlı sitede yayımlanan ve 20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile 1000’den fazla askerin imzası bulunan mektupta, hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapıldı.

Fransa’nın çok sayıda tehdit altında olduğu iddia edilen mektupta, ülkeyi tehdit eden çözülmenin kınanması gerektiği ifade edildi.

Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü.

"İSLAMCILIK BÖLÜNMEYE YOL AÇIYOR"

Bu terimleri kullananların, Fransa’nın geleneklerini, kültürünü hor gördüğü ve geçmişinden uzaklaştırarak ülkenin dağıldığını görmek istediği savunulan mektupta, İslamcılık ve banliyölerin ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı iddia edildi.

Mektupta, yetkililerin, polisleri gösterilerde paravan ve günah keçisi olarak kullandıkları, insanların sadece verilen emirleri yerine getiren polisleri tehdit ettiği aktarılarak "Tehlikeler büyüyor, her geçen gün şiddet artıyor." ifadesi kullanıldı.

"SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZ BİNLERCE ÖLÜM..."

Yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği belirtilen mektupta, "Artık ağırdan almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak ve sizin sorumlu olacağınız binlerce ölüm meydana gelecek." denildi.

LE PEN'DEN ASKERLERİN MEKTUBUNA CEVAP MEKTUBU

Le Pen, aralarında emekli general ve subayların da bulunduğu askerlerin Macron’a yazdığı açık mektuba cevaben, aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde açık mektup yayımladı.

Askerlerin ülkenin kötüye giden durumuna yönelik endişesini paylaştığını belirten Le Pen, “Bununla birlikte, bu zayıf siyasi gücü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmek için uyarının yeterli olacağını düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Marine Le Pen, Macron’un, “Fransa tarihini yeniden yazma” projesine yönelik açıklamalarının, bu düşüncelerinin anlık bir yanılgı değil, esasen yozlaşmış ideolojik düşüncelerin yönlendirdiği siyasi bir eğilim olduğunu gösterdiğini savundu.

"SİZİ BU SAVAŞTA HAREKETİMİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Askerlerin cesurca açıkladıkları endişelerinin kızgınlığı ifade etme seviyesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Le Pen, buna seçim yoluyla tescillenecek farklı bir proje aracılığıyla hayata geçecek siyasi bir çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Le Pen, ulusal birlik hükümeti kurma amacıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktararak, "Sizi, başlayan bu savaşta hareketimize katılmaya çağırıyorum. Bu siyasi ve barışçıl, her şeyin ötesinde Fransa için bir savaştır.” ifadesine yer verdi.