Fransa'da onlarca genç, bu hafta başında Paris'in Nanterre banliyösünde polis tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Kuzey Afrika kökenli bir genç için bugün düzenlenen yürüyüş sırasında çevik kuvvet polisiyle çatıştı.
Nahel isimli gencin anısına düzenlenen yürüyüş için toplanan gençlere çevik kuvvet polisi göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Cezayir asıllı Nahel, trafik çevirmesinde bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
Cumhurbaşkanı Macron, Nahel'in öldürülmesinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtmişti. İçişleri Bakanı bugün ülke genelinde 40 bin polisin konuşlanacağını duyurdu.
Yetkililer sokağa çıkma yasağının düzeni yeniden sağlamayı amaçladığını belirtti.
POLİS, TUTUKLU YARGILANACAK
Fransa'da 27 Haziran'da, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Nahel M. isimli sürücüyü öldüren polis memuru "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacak.
Fransız basınındaki habere göre, Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nahel M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti.
38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesine sevk edildi.
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