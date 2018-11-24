Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren Sarı Yelekliler’in başkent Paris’te şiddetli protestolarına devam ettiği öğrenildi.

Fransa polisi protestolar sebebi ile birçok cadde ve sokağı kapattı. Concord meydanında polisler ve eylemciler arasında sık sık çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Polisin protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığı kaydedildi. Ünlü Şanzelize caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri kepenk indirdi.

Göstericiler özellikle Macron'u protesto ederek Fransız liderin istifasını istedi.

Gösterilerde "Macron istifa", "Hırsız Macron" sloganları atıldı.

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