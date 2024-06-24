Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında yarın Fransa ile Polonya karşılaşacak.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovenyalı Rade Obrenovic olacak.

Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.

Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.