Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." dedi.

Fransız basınındaki habere göre, Macron, Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, gösterilerde gözaltına alınan 4 bin kişiden yüzde 10'dan daha azının yabancı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.