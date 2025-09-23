Fransa Ligue 1'de 5. haftanın sonuçları ve puan durumu

Fransa Ligue 1'nin 5. haftasının final maçı, Marsilya ile Paris SG arasında oynandı.

Marsilya, kendi evinde Paris SG'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Paris SG ise haftayı 12 puanda tamamladı.

Lyon, evinde Angers'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Angers puan alamayarak evine döndü.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Lille, rakibi Lens'e karşı 3-0 mağlup olarak puan kaybetti. Lille'nin bu puan kaybı ile ev sahibi Lens puanını 9'a yükseltirken Lille 10 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'nin 5. haftasında Nantes ile Rennes arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brest, rakibi Nice takımını 4-1 geçmeyi başardı.

Strasbourg, 5. haftada oynanan mücadelede Paris FC'i 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 12 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Paris FC ise 6 puanda kaldı.

Havre ile Lorient ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Havre 4 puana ulaşırken, Lorient ise 4 puana yükseldi.