Fransa Ligue 1'de 5. haftanın sonuçları ve puan durumu

Fransa Ligue 1'de 5. haftanın görünümü
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 5. hafta geride kaldı. Lyon, Marsilya, Lille ve Paris SG haftayı galibiyet ile tamamladı. İşte Fransa Ligue 1'de 5. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
Fransa Ligue 1'nin 5. haftasının final maçı, Marsilya ile Paris SG arasında oynandı.
Marsilya, kendi evinde Paris SG'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 9'a çıkardı; konuk ekip Paris SG ise haftayı 12 puanda tamamladı.
Lyon, evinde Angers'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Angers puan alamayarak evine döndü.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Lille, rakibi Lens'e karşı 3-0 mağlup olarak puan kaybetti. Lille'nin bu puan kaybı ile ev sahibi Lens puanını 9'a yükseltirken Lille 10 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'nin 5. haftasında Nantes ile Rennes arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Brest, rakibi Nice takımını 4-1 geçmeyi başardı.
Strasbourg, 5. haftada oynanan mücadelede Paris FC'i 3-2 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 12 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Paris FC ise 6 puanda kaldı.
Havre ile Lorient ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Havre 4 puana ulaşırken, Lorient ise 4 puana yükseldi.
Auxerre evinde konuk ettiği Toulouse'yi 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Monaco, ligin 5. haftasında Metz'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 5-2.