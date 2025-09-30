Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 6. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 6. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 6. hafta heyecanı tamamlandı. Ligin zirvesinde 15 puanla Paris SG bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Metz. Fransa Ligue 1'de 6. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 6. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rennes ve Lens takımları arasındaki mücadele ile, Fransa Ligue 1'nin 6. haftası kapanış yaptı.

        Rennes, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Lens ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Lille, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi Lyon'a 1-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Lille 10 puanda kaldı.

        Paris SG, sahasında ağırladığı Auxerre'yi 2-0 mağlup ederek 15 puana ulaştı; Auxerre ise haftayı 6 puanda kapadı.

        Lyon'u deplasmanda mağlup eden Lille, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Lyon ise evindeki yenilgi sonrası 15 puanda kaldı.

        Marsilya, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Strasbourg'u etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Lorient, rakibi Monaco takımını 3-1 geçmeyi başardı.

        Toulouse, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Nantes ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Nice, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Paris FC ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Zorlu deplasmanda Brest ev sahibi rakibi Angers'i 2-0 mağlup etti.

        Metz evinde ağırladığı Havre ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Metz 2 puana ulaşırken, Havre ise 5 puana yükseldi

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 6. Haftanın Sonuçları
        26.09.2025 21:45
        Strasbourg
        1
        Marsilya
        2
        İY(0-0)
        27.09.2025 18:00
        Lorient
        3
        Monaco
        1
        İY(1-0)
        27.09.2025 20:00
        Toulouse
        2
        Nantes
        2
        İY(0-1)
        27.09.2025 22:05
        Paris St Germain
        2
        Auxerre
        0
        İY(1-0)
        28.09.2025 16:00
        Nice
        1
        Paris FC
        1
        İY(1-0)
        28.09.2025 18:15
        Angers
        0
        Stade Brest 29
        2
        İY(0-2)
        28.09.2025 18:15
        Lille
        0
        Olympique Lyon
        1
        İY(0-1)
        28.09.2025 18:15
        Metz
        0
        Havre AC
        0
        İY(0-0)
        28.09.2025 21:45
        Rennes
        0
        Lens
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 6. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		6 5 0 1 15 8
        2
        Olympique Lyon
        		6 5 0 1 15 5
        3
        Marsilya
        		6 4 0 2 12 7
        4
        Monaco
        		6 4 0 2 12 4
        5
        Strasbourg
        		6 4 0 2 12 2
        6
        Lille
        		6 3 1 2 10 4
        7
        Lens
        		6 3 1 2 10 3
        8
        Rennes
        		6 2 3 1 9 -1
        9
        Stade Brest 29
        		6 2 1 3 7 0
        10
        Toulouse
        		6 2 1 3 7 -2
        11
        Paris FC
        		6 2 1 3 7 -3
        12
        Nice
        		6 2 1 3 7 -3
        13
        Lorient
        		6 2 1 3 7 -5
        14
        Auxerre
        		6 2 0 4 6 -4
        15
        Havre AC
        		6 1 2 3 5 -2
        16
        Nantes
        		6 1 2 3 5 -2
        17
        Angers
        		6 1 2 3 5 -3
        18
        Metz
        		6 0 2 4 2 -8

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 7. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!