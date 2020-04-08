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FransaMerkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin büyük ölçüde durması sonucu ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 daralma beklediğini açıkladı. Söz konusu daralma, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana

çeyreklik bazda en büyük daralma olacak ve Fransa'da geniş çaplı huzursuzluk, kitlesel öğrenci protestoları ve genel grevlerin yaşandığı 1968'in ikinci çeyreğinde görülen yüzde 5.3'lük daralma rekorunu aşacak.

TECRİT ÖNLEMLERİ UZATILABİLİR

Fransa'da 17 Mart'tan bu yana ülke çapında uygulanan tecrit önlemleri resmi olarak 15 Nisan'da sona erecek ancak hükümet, sürenin uzatılabileceği konusunda uyardı. Salgının ekonomide yarattığı tahribatı analiz eden Fransa Merkez Bankası Mart ayındaki evde kalma önlemleri nedeniyle ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte bir oranında azaldığını tespit etti.

OTOMOTİVDE ÇARKLAR İYİCE YAVAŞLADI

Fransa Merkez Bankası, resmi istatistik kurumu INSEE ve bağımsız araştırma kuruluşlarının projeksiyonlarına paralel olarak, ülkenin tecrit altında geçirdiği her iki haftalık dönemde yıllık ekonomik faaliyetin 1.5 yüzde puan azalacağını öngördü. Fransa Merkez Bankası'nın tespitleri 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 8 bin 500 şirkete gönderilen anketin sonuçlarına dayandırıldı.

Ankete verilen yanıtlar, sanayide kapasite kullanımının Şubat ayındaki yüzde 78 düzeyinden Mart ayında ortalama yüzde 56 ile tarihi dip seviyeye indiğini gösterdi. Sektörel bazda en düşük kapasite kullanım oranı yüzde 41 ile otomotiv sanayinde görüldü.