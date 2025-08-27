Fransa nerede? Fransa hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

yüzyılda dini çatışmalar, Katolikler ve Protestanlar arasında önemli toplumsal değişimlere yol açmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda mutlak monarşi döneminde Fransa, Avrupa’nın kültürel, sanatsal ve siyasi merkezi hâline gelmiş, özellikle Louis XIV dönemi saray ve sanat alanında büyük etkiler yaratmıştır. 1789 yılında başlayan Fransız Devrimi, monarşiyi sona erdirmiş ve modern demokratik hukuk ve vatandaşlık anlayışının temellerini atmıştır. 19. ve 20. yüzyılda Napolyon dönemleri, dünya savaşları ve sömürgecilik, Fransa’nın hem iç hem dış politikasında belirleyici olmuştur. Bu uzun tarihsel süreç, Fransa’nın kültürel çeşitliliğini, siyasi deneyimini ve Avrupa’daki stratejik konumunu günümüzde de güçlü biçimde yansıtmaktadır. Fransa hangi kıtada?

FRANSA NEREDE?

REKLAM

Fransa, Batı Avrupa’da, kıtanın merkezi ve batı kesiminde konumlanmış bir ülkedir. Kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya, İsviçre ve İtalya, güneydoğuda Monako, güneyde İspanya ve Andorra ile kara sınırları paylaşır. Batısında Atlantik Okyanusu ve kuzeybatısında İngiliz Kanalı yer alırken, güneydoğusunda Akdeniz’e kıyısı bulunur. Fransa, coğrafi olarak dağlık bölgeler, yüksek platolar, geniş ovalar ve nehir vadilerinden oluşan çeşitlilik gösteren bir yapıya sahiptir. Alpler, Jura ve Pireneler gibi dağ sıraları ülkenin doğal sınırlarını oluşturur.

Ülkenin başkenti Paris, Seine Nehri kıyısında, kuzey merkezde konumlanmıştır ve hem politik hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en önemli şehridir. Fransa, iklim açısından batıdan doğuya geçiş gösterir; Atlantik kıyılarında ılıman okyanus iklimi hâkimken, güneyde Akdeniz iklimi görülür. Bu konumu, tarih boyunca Fransa’yı hem Avrupa içi ticaret hem de kültürel etkileşim açısından stratejik bir merkez hâline getirmiştir ve ülkenin ekonomik, kültürel ve politik gelişiminde belirleyici olmuştur.