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        Haberler Dünyadan Fransa'nın önceki First Lady'si Carla Bruni Cannes kırmızı halısında - magazin haberleri

        Fransa'nın önceki First Lady'si Carla Bruni Cannes kırmızı halısında

        78. Cannes Film Festivali'nde, Fransa'nın önceki First Lady'si Carla Bruni, kırmızı halının en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:19
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        Kırmızı halıda bir First Lady
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        Fransa'nın önceki First Lady'si Carla Bruni, 78. Cannes Film Festivali kapsamında dün düzenlenen 'The Phoenician Scheme' filminin galasında kırmızı halıda boy gösterdi.

        57 yaşındaki yarı İtalyan yarı Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni, derin yırtmacı olan tek omuzlu, kırmızı kadife bir elbise giydi. Bruni, galanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

        1990'lı yılların en fazla para kazanan süper modeli olarak tanınan, ardından müzik piyasasına giren Carla Bruni, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile 2008'de evlendi. Sarkozy'nin görevde olduğu 2007 - 2012 döneminde Fransa'nın First Lady'si oldu.

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        Cartla Bruni'nin yıldızı olduğu Cannes Film Festivali'nde gösterimi yapılan 'The Phoenician Scheme', bu yılki festivalde şimdiye kadar prömiyeri olan en fazla yıldızla dolu film olarak öne çıkıyor.

        Efsanevi yönetmen Wes Anderson'ın dümende olduğu filmin kadrosunda Benicio del Toro, Sister Liesl, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend ve Bill Murray yer alıyor.

        Bir aile şirketinde gergin bir baba - kız ilişkisine odaklanan film, 30 Mayıs'ta vizyona girecek.

        Yönetmen Wes Anderson'ın 2014'te 'Büyük Budapeşte Oteli' ile elde ettiği başarının ardından bu filmle Oscar adayı olma umudu var.

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        #Carla Bruni
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı
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