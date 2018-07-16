Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor

Hırvatistan'ı yenerek dünya şampiyonu olan Fransa'nın kadrosundaki yıldızların kökenleri dikkat çekti. Çoğunluğu ülke dışında gelen ailelerin çocukları olan yıldızlar, Fransa'ya tarihi bir başarı yaşattılar. İşte yıldızlar ve ülkeleri: