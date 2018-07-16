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Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor

16.07.2018 - 15:47 | Güncelleme:

Hırvatistan'ı yenerek dünya şampiyonu olan Fransa'nın kadrosundaki yıldızların kökenleri dikkat çekti. Çoğunluğu ülke dışında gelen ailelerin çocukları olan yıldızlar, Fransa'ya tarihi bir başarı yaşattılar. İşte yıldızlar ve ülkeleri:

  • 1 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    1 | 13

    Alphonse Areola - Filipinler

  • 2 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    2 | 13

    Presnel Kimpembe - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

  • 3 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    3 | 13

    Kylian Mbappe - Kamerun

  • 4 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    4 | 13

    Nabil Fekir - Cezayir

  • 5 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    5 | 13

    Steve Mandanda - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

  • 6 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    6 | 13

    Antoine Griezmann - Almanya/Portekiz

  • 7 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    7 | 13

    Paul Pogba - Gine

  • 8 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    8 | 13

    Corentin Tolisso - Togo

  • 9 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    9 | 13

    N'Golo Kante - Mali

  • 10 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    10 | 13

    Djibril Sidibe - Mali

  • 11 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    11 | 13

    Adil Rami - Fas

  • 12 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    12 | 13

    Hugo Lloris - İspanya

  • 13 Fransa'nın şampiyon kadrosu, birçok millete ev sahipliği yapıyor
    13 | 13

    Benjamin Mendy - Senegal

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Yorumlar 4
  • Misafir 7 dakika önce
    neyi ispatlamaya çalıştınız bilmiyorum ama eğer Türk milli takımıyla karşılaştırıp kendinizi avutma derdindeyseniz,yine analitik muhakemeyi yanlış yaparak komik duruma düştünüz.Fransızlar zamanında iyi sömürmüştür,bu bilinen bir şey.Kadrodaki birçok oyuncu da Afrika kökenlidir,bu da bilinen bir şey.Giroud'nun,Griezmann'ın kökenleri önemli değil,bunlar avrupa kökenli.Fakat Fransız Milli Takımı'nı Türk Milli Takımı'ndan ayıran çok önemli bir şey var.Kante de,Pogba da,Umtiti de,Griezmann da hepsi Fransız futbol ekolünden yetişmiş topçular.Kimliklerinde "Fransız" yazıyor diye değil,Fransa'nın futbol anlayışını yansıttıkları için milli takımdalar ve başarılı oluyorlar.Fakat senin nuri şahinin,emre morun,cenk tosunun hep başka ülkenin futbol ekolüyle yetişmiş topçular.Yani boşuna kendinizi avutmayın.Futbol milli takımlarında önemli olan şey,o ülkenin futbol ekolünü yansıtmasıdır.Herhangi bir ekole sahip olamamış Türk futbolu da mecburen alman ekolüyle yetişmiş devşirmelere ihtiyaç duymaktadır.İş futbol olunca kimlikte ne yazdığı önemli değil,kendi futbol kültürünü yansıtabilmektir mesele.Fransa bunu başarıyla yapmıştır.Düşünmesi gereken,kendi futbol kültürünü yansıtmaktan ziyade savaşa gider gibi sırf kimliğinde Türkçe isim yazdığı için,başka ülkelerin futbol kültürüyle yetişmiş topçuları devşiren Türk Futbol Federasyonu'dur.
  • Misafir 14 dakika önce
    Olivier Giroud ila pavard neyinize yetmedi? Sen de bir takim çikar suriyeliler’den de sampiyon ol
  • Misafir 27 dakika önce
    bu ne la
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