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Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Fas, yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, maç sonrasında Belçika ve Fransa karıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti. Olaylarda göz yaşartıcı gaz ve Toma'lar kullanıldı.

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  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla desteklendi. 

     
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Maç esnasında oldukça sakin olan Brüksel sokakları maçın bitimiyle birlikte doldu. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Bu esnada kalabalık arasından bir grup genç ana cadde ortasında ateş yakarak altına havai fişek doldurdu. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Ateşin etkisiyle patlamaya başlayan havai fişekler etraftaki taraftarlara doğru dağıldı. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Korkuyla dağılmaya çalışan taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. 

     
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    TOMA'larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup Brüksel'in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. 
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

     
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    PARIS'TE ŞANZELİZE KARIŞTI!

    Öte yandan başkent Paris başta olmak üzere Fransa'nın birçok şehrinde yapılan kutlamalar ise aşırı sağcı grupların taşkınlıklarına sahne oldu.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Lyon kentinde Bellecour Meydanı'nda maç kutlamaları yapan taraftarlarla aşırı sağcı grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 2'si aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alındı.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

    Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı
  • Fransa ve Belçika'da Fas gerilimi! Olaylar çıktı

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