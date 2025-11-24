Habertürk
Habertürk
        Fransa ve İran Dışişleri Bakanları görüşecek

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile 26 Kasım'da Paris'te bir araya gelecek.

        Giriş: 24.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:42
        Fransa ve İran Dışişleri Bakanları görüşecek
        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Paris'te 26 Kasım'da İran nükleer programı meselesini görüşecek.

        Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barrot ve Erakçi, 26 Kasım'da Paris'te bir araya gelecek. İki bakan, ortak basın toplantısı düzenlemeyecek.

        Ulusal basınındaki haberlere göre, görüşmede, İran nükleer programı meselesi ile Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinde bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in durumu ele alınacak.

        #iran
        #Fransa
