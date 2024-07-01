Fransız Bakan, aşırı sağı durdurmak için aşırı solu desteklemeyi reddetti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin parlamentoda çoğunluğu elde etmelerini engellemek için ikinci turda gereken her şeyi yapacaklarını duyurdu, ancak yüzde 28'le aşırı sağın ardından ikinci sırada yer alan sol ittifakın da ülke için bir tehdit olduğunu söyledi.

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Le Maire France Inter radyosuna verdiği demeçte "Sol ittifak LFI ulus için bir tehlikedir" dedi ve merkezci bir adayın yarıştan çekildiği yerlerde seçmenleri diğer sol partilerin adaylarını seçmeye teşvik edeceğini, ancak LFI'ye oy verilmesi için 'asla' çağrıda bulunmayacağını belirtti.

Sol ittifak ve Macron'un merkezci bloğunun liderleri, başka bir adayın aşırı sağı yenmek için daha iyi bir konumda olduğu bölgelerde kendi adaylarını geri çekeceklerini söylemişti. REKLAM RN, Fransa'daki parlamento seçimlerinin ilk turunu kazanarak tarihi bir başarı elde etti ancak parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı, önümüzdeki hafta yapılacak ikinci tur oylama öncesinde günlerce sürecek ittifak arayışlarına bağlı olacak. Seçim sistemi nasıl? İlk turda parlamentodaki 577 sandalyeden birini kazanabilmek için bir adayın kullanılan oyların yüzde 50'sinden fazlasını, yani kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 25'ini temsil etmesi gerekiyor.

Bu genellikle nadiren gerçekleşiyor. Bir seçim bölgesinde hiçbir aday bunu başaramazsa, en yüksek puanı alan iki kişi ve toplam kayıtlı seçmenlerin en az %yüzde 2,5'ini toplayan herkes ikinci tura kalacak. Bu turda en çok oyu alan aday seçilir. Kayıtlı seçmenlerin tahminen yüzde 69'unun pazar günü oy kullandığı düşünülürse, rekor sayıdaki seçim bölgesindeki seçmenler teoride 7 Temmuz'da üçlü bir yarışla karşı karşıya kalabilir; bu da belki de tüm sandalyelerin yarısına denk gelebilir. Ipsos, pazar günü 285 ile 315 arasında üç yönlü yarışma öngörüyor.