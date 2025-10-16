Fransa hükümeti, Ulusal Meclis'te yapılan ilk güvensizlik oylamasından, Başbakan Sebastien Lecornu'nun emeklilik sisteminde önemli bir reformu askıya alma taahhüdünün bazı solcu milletvekillerinin desteğini kazanmasının ardından kurtuldu.

Sol ittifakın en sol tarafındaki partiler tarafından verilen gensoru önergesine parlamentonun 271 üyesi destek verdi.

Önergenin kabul edilmesi için 289 oy gerekiyordu.

Aşırı sağcı Ulusal Ralli de kısa süre içinde oylanacak olan bir gensoru önergesi verdi. Parlamentoda bir kez daha güvensizlik oyu yapılacak.

Fransa tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.