Fransız Eleonore türkülerimizi tanıtıyor

Fransız Eleonore Fourniau, Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' adlı uzun hava türküsüyle gündem oldu.

Paris doğumlu Fransız şarkıcı Eleonore Fourniau, annesiyle babasının akademik görevleri nedeniyle 11 - 14 yaş arasında Özbekistan'da yaşadı.

2015'te 'Kalandar Soğuğu' ile 'En İyi Müzik' dalında Antalya Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanan Fourniau, 2016'da Fransa'ya döndü.

İKİ GRUBU BULUNUYOR

Aralarında Fas, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın olduğu birçok ülkede türkülerin de yer aldığı konserler veren Eleonore Fourniau, kariyerini Samaia Trio ve Telli Turnalar gibi müzik gruplarında devam ettiriyor.

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Eleonore Fourniau'nun repertuvarında sıkça yer verdiği türküler şunlar;

• Aşkın Şarabı

• Gitme Turnam Gitme

• Seherde Bir Bağa Girdim

• Telli Turnalar

• Sakın Cahilin Yanına

• Keklik Gibi Kanadımı Süzemedim

• Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden