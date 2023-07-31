Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti
Yüksek binalara tırmanması ile bilinen 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'daki bir apartman kompleksinden yaklaşık 68 kat yüksekten düşerek öldü.
New York Post'un haberine göre 30 yaşındaki Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken düştü. İnternette Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hong Kong yetkililerine göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi.
Güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.
Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.
Ardından Lucidi'nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da Fransız fenomen bulunamadı.
Polis, adamın en son saat 19.38'de kompleksin çatı katının camına tıkladığında ve bir hizmetçinin polisi aramasını istediğinde canlı görüldüğünü söyledi.
Kimliği henüz açıklanmayan bir kaynak, polisin Lucidi'nin çatı katının dışında mahsur kaldığına ve talihsiz kazadan önce yardım için pencereye vurduğuna inandığını söyledi.
Olaya yakın bir kaynak, polisin olay yerinde Lucidi'nin kamerasını bulduğunu ve onun diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini ortaya çıkardı.
Polis henüz resmi bir ölüm nedeni açıklamadı.
* Haberin görselleri Remi Lucidi'nin Instagram hesabından (@remnigma) servis edilmiştir.