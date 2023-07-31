Fransız fenomen 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

New York Post'un haberine göre 30 yaşındaki Remi Lucidi, Hong Kong'daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken düştü. İnternette Remi Enigma olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hong Kong yetkililerine göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40. kattaki bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi.

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Güvenlik görevlisi, adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi'nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi'yi tutuklamaya çalıştı ama o zamana kadar Lucidi çoktan asansöre binmişti.

Güvenlik görüntülerine göre Lucidi asansörle 49. kata geldi ve ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı.