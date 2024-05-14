Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Fransız Milletvekili Martin, İsrail'in "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiğini söyledi - Dünyadan Haberler

        Fransız Milletvekili Martin, İsrail'in "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiğini söyledi

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinleri göçe zorlamaya devam ederken bölgedeki saldırılarını da sürdürmeye devam ediyor. Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, konuyla ilgili olarak İsrail hükümetinin "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:50 Güncelleme: 14.05.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İsrail'in soykırım niyeti belirginleşti'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Pascale Martin, İsrail hükümetinin "soykırım niyetinin" gün geçtikçe belirginleştiği değerlendirmesinde bulundu.

        Martin, Ulusal Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

        CNN haber kanalının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki askeri tesis "Sde Teiman"da çalışan İsraillilerle yaptığı habere değinen Martin, söz konusu İsrailli çalışanların anlattıklarının tüyler ürpertici olduğunu kaydetti.

        Martin, "İsrail, bu tarz işkence merkezlerinden 3 tane açtığını kabul ediyor." diyerek, 1,4 milyon Gazzeliyi Refah'a akın etmeye zorladıktan sonra İsrail ordusunun burayı bombaladığını ve bölgeye tanklar konuşlandırdığını söyledi.

        REKLAM

        Fransız Milletvekili, sözlerine şöyle devam etti:

        "360 binden fazla kişi Gazze Şeridi'nin ortasına doğru yola koyuldu ancak bombardımanlar kuzeyde de yeniden başladı. 1 milyondan fazla insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Hiçbir medya artık yayım yapmıyor. İnsani yardım kamyonları saldırıya uğruyor. Sınır kapısı yıkıldı. İsrail hükümetinin soykırım niyeti gün geçtikçe belirginleşiyor."

        Martin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert dille uyardığı için övündüğü yorumunda bulunarak, Macron'un bu uyarılarının sadece sözde kaldığına işaret etti.

        Macron'un Mısır'daki yaralı Filistinli çocukları Fransa'ya getireceği sözü verdiğini dile getiren Martin, "Gazze'de her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." dedi.

        Martin, ülkesinin sadece 11 Filistinli çocuğu topraklarında karşıladığını belirterek, bu çocuklara yalnızca 1 ebeveynin refakat etmesine izin verildiğini anlattı.

        REKLAM

        Pascale Martin, Mecliste bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye hitap ederek, "Cumhurbaşkanı ne zaman sözünü tutacak? Hükümetiniz bu çocukları (buraya) getirmek ve hayatlarını kurtarmak için ne zaman önlem alacak?" ifadelerini kullandı.

        FİLİSTİNLİLERİN TUTULDUĞU NECEF ÇÖLÜ'NDEKİ "SDE TEİMAN" ASKERİ TESİSİ

        CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" askeri tesisinde çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

        İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

        Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pascale Martin
        #İsrail soykırım
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı