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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fransızlar Bartuğ Elmaz transferinin maliyetini duyurdu - Fenerbahçe Haberleri

        Fransızlar Bartuğ Elmaz'ın maliyetini duyurdu

        Bir yıl önce Galatasaray'dan transfer edilen genç futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransa basınında çıkan habere göre 20 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 1.2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olacak. Marsilya 1,2 milyon Euro'nun yanı sıra sonraki satıştan pay de alacak

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 20:46
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        Fransızlar Bartuğ'un maliyetini duyurdu
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        Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan 20 yaşındaki Türk defansif orta saha oyuncusu Bartug Elmaz, Fenerbahçe'ye katılmak üzere Marsilya'dan ayrılıyor.

        RMC Sport'un haberine göre Marsilya, Bartuğ Elmaz için Fenerbahçe'den 1,2 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Haberde genç oyuncunun potansiyelinin farkında olduğu belirtilen Marsilya'nın anlaşmaya bir sonraki satıştan yüzde 20'lik bir kar payını eklediğini de kaydedildi.

        Marsilya'nın Temmuz 2022'de Galatasaray'dan serbest transfer olarak kadrosuna kattığı, Alexis Sanchez'in 'Benzema' lakabını taktığı Elmaz, A takımda birkaç kez forma giymesine rağmen Ligue 1'de tek bir dakika bile oynamadı. İlk on birdeki tek maçına 7 Ocak 2023'te Fransa Kupası 32. Turunda Hyères karşısında çıktı.

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