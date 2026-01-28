Fred: Biz buraya kazanmak için geldik!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile yarın deplasmanda karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Domenico Tedesco'yla birlikte basın toplantısına katılan Fred, orta sahadaki eksik isimlere dikkati çekti.
Devre arasında kadroya katılan ve listede ismi olmadığı için yarın forma giyemeyecek Matteo Guendouzi'nin takıma katıldıktan sonra iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Fred, bir diğer orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de sakatlık yaşadığını söyledi.
Kimin oynayacağına teknik direktör Tedesco'nun karar vereceğini vurgulayan Fred, "Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili de konuşan Fred, "Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." açıklamasında bulundu.