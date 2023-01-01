Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Yokuş aşağı facia... Son dakika: Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı! - Güncel haberler
ABONE OL

Bisikletle duvara çarpan Muhammet Enes, hayatını kaybetti

Sakarya'da kahreden bir kaza meydana geldi. Sapanca'da yaşanan olayda bisikletinin freni tutmayan 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, bir işyerinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Kös, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yokuş aşağı facia... Son dakika: Freni tutmayan bisiklet Muhammet'i hayattan kopardı! - Güncel haberler
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bisikletinin freni tutmayan 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, duramayarak bir dükkanın duvarına çarptı.

DHA'nın haberine göre ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS, SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay, dün akşam Sapanca Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yokuş aşağı inen Muhammet Enes Kös, frenlerinin tutmaması sonucu bir dükkanın duvarına çarptı. Çocuğun yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekibi geldi.

Ağır yaralandığı belirlenen çocuk, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Enes Kös, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teselli ikramiyesi ne kadar? 2023 yılbaşı çekilişi Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar sorgulama
GÜNDEM Milli piyango teselli ikramiyesi ne kadar?
SON DAKİKA | Bilişim yoluyla çözülen ilk cinayet: Gazeteci Baki Koşar cinayeti - Güncel haberler
GÜNDEM Bilişim yoluyla çözülen ilk cinayet: Gazeteci Baki ...
Evcil hayvanlara çip uygulamada yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı
GÜNDEM Süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı
Marketler bugün açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2023 Pazar marketler açık mı, kaça kadar açık? 1 Ocak Pazar market çalışma saatleri ve günleri
GÜNDEM Marketler bugün açık mı, kapalı mı?
Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı! -Son dakika haberler
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika: İşte yılın ilk gününe ait hava durumu nasıl olacak? -Son dakika haberleri
GÜNDEM İşte yılın ilk gününe ait hava durumu
MİLLİ PİYANGO AMORTİ 2023: Milli Piyango amorti kazanan numaralar hangileri? Amorti kazanan numaralar sorgulama ekranı
GÜNDEM Milli Piyango amorti kazanan numaralar
Milli Piyango sonuçları 2023 BİLET SORGULA | Milli Piyango çekiliş sonuçları: 200 Milyon TL 4'e bölündü! MPİ bilet sorgulama ekranı TIKLA: Sıralı ve tam liste kazanan numaralar
GÜNDEM Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları
Bursa'da bir kişi, eşi ve kayınvalidesini silahla ağır yaraladı
GÜNDEM Eşi ve kayınvalidesini silahla ağır yaraladı
Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi öldü
GÜNDEM Aracına binerken öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.