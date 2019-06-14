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Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı Meksika'da bulunmuş olabilir

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ses kaydının Frida Kahlo'ya ait olduğu doğrulanırsa, büyük bir gizem de çözülmüş olacak. 1955 yılında yayınlanan bir radyo programına ait kayıtta, Frida'nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı ünlü ressam Diego Rivera'nun bir portresi çiziliyor

Frida Kahlo
- Getty Images

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı olduğuna inanılan bir kayda ulaşıldı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Meksika'nın Ulusal Ses Kütüphanesi'nde bulunan kaydın, 1955 yılında yayınlanan El Bachiller radyo programının pilot bölümünden alındığı düşünülüyor.

Frida Kahlo'nun 1954'te yaşamını yitirmesinden bir yıl sonra yayınlanan programda, Kahlo'nun fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi ünlü ressam Diego Rivera'nun bir portresi çiziliyor.

Kayıtta Frida Kahlo olduğu düşünülen kişi, sanatçının kocası için kendi yazdığı Diego'nun Portresi isimli denemeden bir kısmı okuyor.

- Getty Images
Rivera Diego ile Frida Kahlo evlenmiş, boşanmış yeniden evlenmişti.

"En çok Frida'nın sesi merak ediliyor"

Fransız haber ajansı AFP'nin çevirisine göre kayıttaki kişi şunları söylüyor:

"(Diego) Arkadaş canlısı bir yüzü ve hüzünlü bakışları olan dev, muazzam bir çocuktu. Koyu, karanlık, fazlasıyla zeki ve büyük gözleri nadiren yerinde dururdu, göz bebekleri bir kurbağanınki gibi kabarık ve çıkık göz kapaklarından neredeyse dışarı çıkardı. Gözleri, bakışlarının daha büyük bir görsel alanı içine almasını sağlardı - sanki büyük mekanlar ve kalabalıkların ressamı için yaratılmışlar gibi..."

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto, sanat dünyasını heyecanlandıran gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Frausto, yetkililerin hâlâ kaydın Frida'ya ait olup olmadığını incelediğini söyledi.

Eğer doğrulanırsa, Frida'nın ilk ve tek ses kaydı memleketi Meksika'nın tozlu arşivinden çıkmış olacak.

Meksika Ulusal Ses Kütüphanesi, on yıllar içinde ülkedeki pek çok tarihi ismin ses kayıtlarını arşivinde topladı.

Ancak kütüphanenin direktörü Pável Granados, düzenlediği basın toplantısında ziyaretçilerin en çok Frida Kahlo'nun sesini merak ettiğini söyledi.

Granados, "Frida'nın sesi hep bir gizem, bitmek bilmeyen bir arayış olarak kaldı" diye konuştu.

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