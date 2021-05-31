Televizyon tarihinin efsane dizisi Friends oyuncuları bir araya geldi. Koronavirüs nedeniyle Friends Reunion çekimleri ertelenmişti. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'in rol aldığı Friends 1994-2004 yılları arasında 10 sezon çekilmişti. Peki Friends Reunion nasıl izlenir? Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar....

FRİENDS REUNION NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Friends Reunion, 27 Mayıs 2021'de HBO Max'ta yayına girdi.

FRİENDS REUNION NASIL İZLENİR?

Friends Reunion resmi yapımcısı HBO Max Türkiye'de yayın hizmeti sunmuyor. Türkiye'de henüz herhangi bir yayıncı yapımın yayın haklarını satın almadı dolayısıyla Friends Reunion'ı şuanda Türkiye'den izlemek mümkün değil.

FRİENDS REUNION KONUSU NE?

Friends Reunion aslında tam olarak bir dizi değil. Dizinin sevenleri için yapılmış bir özel bölüm. Bu bölümde dizinin oyuncuları ile röportajlar, soru-cevaplar küçük yarışmalar ve set turları olacak. Bunlara ek olarak bu bölümde Friends oyuncuları, ünlü sunucu James Corden ile canlı olarak bir stüdyo ortamında izleyicilerinin sorularını cevaplayacak.

HBO’nun açıklamasına göre bu bölüm “Kesinlikle yeni bir bölüm ya da yeni bir başlangıç değil”. Yani sadece tek bir bölüm olacak olan bu program bir nevi özel röportaj niteliğinde. Yine de eski ekibi tekrardan bir arada görme fikri bile dizinin sevenlerini oldukça heyecanlandırdı.

Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'ı yeniden bir arada izleyeceğimiz bölümde, ekibi bir araya getirmek ise çok da ucuza mâl olmamış. Dizinin yıldızlarının her biri, bir saatlik özel bölüm için 2,5 milyon dolar ile 3 milyon dolar arasında değişen ödemeler almış.