Frig vadisi nerede? Frig vadisi hangi şehirde, ülkede?

FRİG VADİSİ NEREDE?

Batı Anadolu’nun kalbinde, Kütahya – Afyonkarahisar – Eskişehir üçgenine yayılan büyüleyici bir açık hava müzesi: Frig Vadisi. Volkanik tüf kayaların şekillendirdiği bu coğrafya, binlerce yıl öncesinden kalan kaya anıtları, mezarlar, şapeller ve yollarıyla “Anadolu’nun gizli Kapadokyası” olarak anılıyor. Vadinin her köşesi ayrı bir hikâye anlatıyor: Yazılıkaya (Midas Şehri)’nin görkemli kaya cephesi, Ayazini’nin kaya kiliseleri, Aslantaş ve Yılantaş anıtlarının kabartmaları, Emre Gölü’nün huzurlu manzarası ve Avdalaz Kalesi’nin tüf kayalara oyulmuş odaları… Doğayla tarihin el ele verdiği bu alan, keşfetmeyi seven gezginler için Türkiye’nin en özel rotalarından biri.

REKLAM

FRİG VADİSİ HANGİ ŞEHİRDE?

Frig Vadisi tek bir şehre bağlı değil; üç ilin sınırlarını kapsayan geniş bir kültürel peyzaştır.

Afyonkarahisar – İhsaniye / Ayazini bölgesi vadinin en çok ziyaret edilen ve turistik altyapısı en gelişmiş bölgesi. Eskişehir – Han / Yazılıkaya bölgesi Midas Anıtı ve kaya tapınaklarının yoğunlaştığı alandır. Kütahya – Dumlupınar / Çavdarhisar ise Frig uygarlığının izlerini sessizce koruyan taş köyleri ve anıtlarıyla tanınır. Bu yüzden ziyaretler genellikle Afyonkarahisar, Eskişehir veya Kütahya merkezlerinden günübirlik veya konaklamalı turlarla yapılır. Her il, vadiye farklı bir giriş kapısı sunar ve her biri kendine özgü atmosferi ile misafirleri karşılar.

FRİG VADİSİ HANGİ ÜLKEDE? Frig Vadisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alırken bölge ise MÖ 8–7. yüzyıllarda yaşamış Frig uygarlığının izlerini taşır. Bu uygarlık, Anadolu’nun en köklü kültürlerinden biridir ve kaya mimarisindeki ustalığıyla Kapadokya’yla yarışacak ölçüde görkemli eserler bırakmıştır. Frigler’in inanç sistemi, sanatı ve yaşam biçimi, bugün hâlâ bu vadinin kayalarına kazınmış durumdadır. REKLAM FRİG VADİSİNE NASIL GİDİLİR? Frig Vadisi’ne ulaşım için üç farklı ana rota bulunur. Bunlardan ilki Eskişehir rotasıdır. Şehir merkezinden Han – Yazılıkaya (Midas Anıtı) yönüne özel araçla yaklaşık 1–1,5 saat süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Toplu taşımayla Han’a kadar minibüs, sonrasında taksi veya transferle devam etmek mümkün. İkincisi Afyonkarahisar rotasıdır. Şehir merkezinden İhsaniye – Ayazini – Emre Gölü hattı yaklaşık 45–60 dakika sürer. Yeni düzenlenen yürüyüş ve bisiklet parkurlarının çoğu bu bölgede bulunur. Son olarak üçüncü rota ise Kütahya rotasıdır. Bu da merkezden Dumlupınar – Aslantaş/Yılantaş anıtlarına araçla yaklaşık 1 saat içinde ulaşılan bir yoldur.