FSM köprüsü trafiğe kapatılıyor mu? Hangi yollar bugün kapalı olacak? İstanbul'da hangi yollar kapalı? -En son haberler

İstanbul’da pek çok sürücünün tercih ettiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bugün “Boğaziçi Triatlonu” kapsamında belirli saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Peki başka hangi yollar bugün kapalı, kaç saat kapalı olacak?

İSTANBUL’DA 11 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul’da bu Pazar günü trafiğe kapalı olan yolların listesi şu şekilde:

06:30 – 10:30 saatleri arasında çift yönlü olarak Beykoz ilçesi, Küçüksu – Körfez Caddesi arasında yollar araç trafiğine kapalı olacak.

05:00 – 09:30 saatleri arasında ise Küçüksu – Kavacık TEM Bağlantı Yolu’nun, Kavacık – Küçüksu geliş yönü araç trafiğine kapanacak, diğer istikamet Küçüksu – Kavacık yönü ise normal akışında devam ediyor.

05:30 – 09:30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa – Asya gidiş güzergahı araç trafiğine kapalı. Harp Akademileri Kavacık yönü normal akışında devam ediyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI MI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bugün 05:50 – 09:30 saatleri arasında Avrupa – Asya güney yönü istikametinde trafiğe kapandı. Diğer yön Asya- Avrupa normal akışında trafiğe devam etti.