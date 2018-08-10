FSV Zwickau - Fortuna Köln maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. FSV Zwickau, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fortuna Köln takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi FSV Zwickau 5 puanla 8. sırada, Fortuna Köln 3 puanla 16. sırada bulunuyor. FSV Zwickau, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Fortuna Köln son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 313 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FSV Zwickau kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Fortuna Köln sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.
FSV Zwickau son haftadaki Hallescher FC müsabasında 2-0 yenildi.
Fortuna Köln ise Paderborn maçında 2-4 yenildi.
FSV Zwickau, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.
Fortuna Köln ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fortuna Köln, 2 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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